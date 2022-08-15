"Шахтар" потрапив до третього кошика жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів

Після результатів кваліфікаційних раундів Ліги чемпіонів стало відомо, що "Шахтар", який отримав автоматичний пропуск до групової стадії, буде в жеребкуванні в третьому кошику.
Разом з командою Ігора Йовічевича в цей кошик потрапили "Борусія" Д, "РБ Зальцбург", "Інтер", "Наполі", "Спортінг" та "Байєр".
Це означає, що ці команди не зможуть потрапити "гірникам" у суперники на груповій стадії турніру.
Нагадаємо, вже післязавтра, 17 серпня, "Динамо" проведе проти "Бенфіки" перший матч раунду плей-оф кваліфікації ЛЧ. Початок поєдинку – о 22:00.