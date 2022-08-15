"Шахтар" потрапив до третього кошика жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів

Вже визначився секстет команд, із якими "гірники" не зустрінуться на цій стадії турніру.

Після результатів кваліфікаційних раундів Ліги чемпіонів стало відомо, що "Шахтар", який отримав автоматичний пропуск до групової стадії, буде в жеребкуванні в третьому кошику.

Разом з командою Ігора Йовічевича в цей кошик потрапили "Борусія" Д, "РБ Зальцбург", "Інтер", "Наполі", "Спортінг" та "Байєр".

Це означає, що ці команди не зможуть потрапити "гірникам" у суперники на груповій стадії турніру.

Нагадаємо, вже післязавтра, 17 серпня, "Динамо" проведе проти "Бенфіки" перший матч раунду плей-оф кваліфікації ЛЧ. Початок поєдинку – о 22:00.