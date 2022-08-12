Генштаб оприлюднив відео знищення ще одного складу боєприпасів росіян
Генштаб оприлюднив відео знищення ще одного складу боєприпасів росіян
"Народ на Росію пре вже", – окупанти розповідають про наслідки ударів по Криму
"Народ на Росію пре вже", – окупанти розповідають про наслідки ударів по Криму
Ядерний шантаж. Що відбувається на найбільшій АЕС Європи?
Ядерний шантаж. Що відбувається на найбільшій АЕС Європи?
​УПЦ МП попросила Прикордонну службу дозволити виїзд єпископів – для створення парафій за кордоном (документ)
​УПЦ МП попросила Прикордонну службу дозволити виїзд єпископів – для створення парафій за кордоном (документ)
Після вибухів на аеродромах "Саки" і "Зябровка" очікуються нові рішення щодо керівного складу російських військ, – Громов
Після вибухів на аеродромах "Саки" і "Зябровка" очікуються нові рішення щодо керівного складу російських військ, – Громов
Оприлюднено супутникові знімки з наслідками вибухів на військовому аеродромі в Криму
Оприлюднено супутникові знімки з наслідками вибухів на військовому аеродромі в Криму
На військовому аеродромі "Зябровка", який Білорусь віддала росіянам, пролунали вибухи
На військовому аеродромі "Зябровка", який Білорусь віддала росіянам, пролунали вибухи
ГоловнаСпорт

Лише 6 клубів готові грати в баскетбольній українській Суперлізі

Необхідно мінімум 8.

Лише 6 клубів готові грати в баскетбольній українській Суперлізі
Фото: ФБУ

11 серпня відбулася онлайн-нарада Суперліги України з баскетболу та клубів, які можуть взяти участь у новому сезоні, повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Головними темами для обговорення були формат наступного сезону, кількість команд-учасниць, строки початку та завершення сезону 2022/23.

Представники кожного з клубів, які брали участь у нараді, висловили свої позиції щодо можливої участі в наступному чемпіонаті, відбулося обговорення можливих систем проведення змагань, які було запропоновано ФБУ.

Суперліга сподівається, що у сезоні 2022/23 (Дивізіон А) виступлять 8-10 клубів, але поки що свою участь підтвердили лише 6 команд.

Це "Прометей", "Будівельник", "Київ-Баскет", "Запоріжжя" та "Черкаські Мавпи". Крім того, піднятися до еліти готовий клуб "Старий Луцьк".

"Дніпро", "Харківські Соколи", "Хімік" та "Кривбас" попросили використати регламентовану паузу для прийняття рішення до 1 вересня.

Поки старт сезону запланований на жовтень.

Для проведення матчів чемпіонату України необхідно отримати письмове погодження від відповідних обласних військових адміністрацій або Київської міської військової адміністрації якщо змагання відбуваються у місті Київ.

Змагання, під час воєнного стану в Україні, будуть проходити без глядачів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми:
Читайте також