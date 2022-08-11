Суперник "Зорі" в Лізі конференцій УЄФА змінив головного тренера за день до матча-відповіді

У рамках третього раунду кваліфікації Ліги Конференцій УЄФА луганська "Зоря" протистоїть "Університаті Крайова".
У першому поєдинку підопічні Патріка Ван Леувена перемогли румунський колектив із мінімальним рахунком 1:0.
За день до зустрічі у відповідь "Університатя" отримав нового головного тренера. Клуб очолив місцевий фахівець Мірел Редой, повідомляє isport.ua.
Раніше Редой очолював національну команду Румунії та молодіжні збірні різних вікових категорій.
Матч-відповідь пройде сьогодні, початок поєдинку – о 20:30 за Києвом.