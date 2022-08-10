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Ексчемпіон світу Котельник, якого два місяці тому довічно усунули від боксерської діяльності, став віцепрезидентом ФБУ

Обрання відбулося на конференції ФБУ в Житомирі.

Ексчемпіон світу Котельник, якого два місяці тому довічно усунули від боксерської діяльності, став віцепрезидентом ФБУ
Андрій Котельник
Фото: segodnya.ua

Колишній чемпіон світу у першій напівсередній вазі за версією WBA Андрій Котельник (32-4-1, 13 КО) став віцепрезидентом Федерації боксу України (ФБУ), повідомляє Sportarena.com.

Обрання Котельника відбулося на конференції ФБУ у Житомирі. При цьому Контрольно-дисциплінарний комітет ФБУ в червні довічно заборонив 26 особам, у тому числі Котельнику, здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з боксом.

Нагадаємо, Міжнародна асоціація боксу, яку очолює росіянин Умар Крємльов, спільно з Європейською конфедерацією боксу визнала Володимира Продивуса законним президентом ФБУ.

Своєю чергою, нове керівництво ФБУ звернулося до IBA, назвавши Продивуса нелегітимним президентом ФБУ.

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