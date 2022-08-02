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Європейська конфедерація боксу визнала Продивуса законним президентом ФБУ

Він також є віцепрезидентом IBA, яку очолює росіянин Крємльов.

Європейська конфедерація боксу визнала Продивуса законним президентом ФБУ
Володимир Продивус
Фото: ФБУ

Європейська конфедерація боксу надіслала Федерації боксу України (ФБУ) лист, в якому зазначила, що вважає президентом ФБУ Володимира Продивуса:

"У кожній країні може бути лише одна національна федерація боксу. Європейська конфедерація боксу визнає Володимира Продивуса законним президентом Федерації боксу України", - зокрема, сказано у ньому.

Нагадаємо, що Міжнародна асоціація боксу (IBA), очільником якої є росіянин Умар Крємльов, також визнає президентом ФБУ Продивуса. В цій організації українець є віцепрезидентом.

Раніше IBA надіслала відповідного листа до Міністерства молоді та спорту України, Національного олімпійського комітету України та ФБУ.

Нагадаємо, 22 лютого відбулася позачергова звітно-виборча конференція ФБУ у Міністерстві молоді та спорту України. Представники 17 регіональних федерацій обрали новим президентом ФБУ Кирила Шевченка.

20 червня Федерація боксу України направила відкритий лист до Міністерства молоді та спорту України та Національного олімпійського комітету України, в якому повідомила про рейдерське захоплення організації.

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