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Після трьох турів шахової Олімпіада-2022 жіноча збірна - друга, чоловіча - втратила очки та лідерство

Турнір проходить в Індії.

Після трьох турів шахової Олімпіада-2022 жіноча збірна - друга, чоловіча - втратила очки та лідерство
Ганна Музичук
Фото: Instagram

В індійському Ченнаї завершився третій тур шахової Олімпіади-2022.

Жіноча збірна України виграла третій матч поспіль. Цього разу українки всуху переграли Словаччину – 4:0.

Наші дівчата показують 100-відсотковий результат (6 очок з 6-ти можливих) і наразі йдуть другими. Додамо, що ще 18 жіночих команд не втратили на цій Олімпіаді жодного очка.

Чоловіча національна команда в останньому турі зіграли внічию (2:2) з кубинцями та втратила першу сходинку в загальному заліку – українськи шахисти набрали 5 очок з 6-ти можливих і ділять 21-25 місця.

На старт Олімпіади вийшли 188 чоловічих та 162 жіночих збірних. Буде зіграно по 11 турів, змагання триватимуть до 9 серпня.

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