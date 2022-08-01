Українці зможуть безкоштовно переглянути реванш Усик – Джошуа

Благодійний фонд Usyk Foundation офіційно підтвердив деталі трансляції поєдинку між чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександром Усиком (19-0, 13 КО) та колишнім володарем цих поясів Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) в Україні. Партнером трансляції став медіасервіс MEGOGO.

Показ бою буде безкоштовним для глядачів на території України. Трансляція буде доступна у розділі Спорт на MEGOGO, на інтерактивному каналі MEGOGO Гонг, а також на регіональних каналах "Суспільного" та на YouTube-каналі Усика – Usyk17.

Додамо, що кошти від спонсорства та покупки реклами в межах цієї події передадуть у благодійний фонд допомоги Україні Usyk Foundation.

Нагадаємо, реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня в Джидді, Саудівська Аравія.