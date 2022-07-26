Стало відомо, коли Усик повернеться до України

Промоутер чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександра Усика (19-0, 13 КО) Олександр Красюк повідомив про плани свого підопічного повернутися до України одразу після реваншу з британцем Ентоні Джошуа.

"Думаю, якщо не 21, то 22 серпня він буде вдома. Сам Усик кілька разів згадував, що вже скучив за Батьківщиною.

Він повернеться до України і знову виконуватиме те, що ми називаємо обов'язком перед своєю країною, мотивувати співвітчизників. У мене немає жодних сумнівів у цьому", - наводить слова Красюка sport.onet.pl. Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, реванш Усик - Джошуа відбудеться 20 серпня в Джідді (Саудівська Аравія) на арені Super Dome.

У першому поєдинку у вересні 2021 року Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів, завоювавши чемпіонські пояси.