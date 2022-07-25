Збірна України – у четвертому десятку медального заліку ЧС-2022 з легкої атлетики

В американському Юджині завершився чемпіонат світу-2022 з легкої атлетики.

В активі збірної України дві нагороди, які були завойовані в секторі для стрибків у висоту – "срібло" Ярослави Магучіх та "бронза" Андрія Проценка.

У підсумку Україна зайняла 31 позицію в медальному заліку.

Переконливо виграла медальний залік збірна США. До топ-5 рейтингу також потрапили Ефіопія, Ямайка, Кенія та Китай.

Чемпіонат світу 2022 з легкої атлетики. Медальний залік.

Нагадаємо, на ЧС-2019 Україна зайняла 21-ше місце в медальному заліку. Два "срібла" Україні принесли Магучіх та Марина Бех-Романчук у секторі для стрибків в довжину.