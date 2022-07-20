Магучіх принесла Україні другу медаль чемпіонату світу-2022 з легкої атлетики

Ярослава була другою у секторі для стрибків у висоту.

В американському Юджині триває XYIII чемпіонат світу з легкої атлетики, що проводиться під егідою World Athletics.

Минулий вечір приніс збірній України другу нагороду цієї першості – срібну. Її завоювала Ярослава Магучіх у секторі для стрибків у висоту.

Із трьох українок Магучіх, Ірини Геращенко та Юлії Левченко двоє перших змогли пройти у фінал.

До висоти 2.02 м. у секторі залишився лише квартет учасниць, включаючи двох українок. Елеонор Паттерсон з Австралії взяла цю планку з першої спроби, Магучіх – з другої, а Геращенко та італійка Єлена Валортігара не змогли її підкорити.

Потім Паттерсон та Магучіх спробували стрибнути 2.04 м, але не зуміли її взяти.

Таким чином, чемпіонкою стала Паттерсон, Магучіх виборола срібло, а Геращенко зупинилася за крок від п'єдесталу, програвши італійці за додатковими показниками.

Для збірної України медаль Ярослави є другою на цій першості - на день раніше також у секторі для стрибків у висоту "бронзу" завоював Андрій Проценко.