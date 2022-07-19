Студентська збірна України з футзалу з перемоги стартувала на ЧС-2022

Чоловіча та жіноча студентські збірні України з футзалу успішно стартували на чемпіонаті світу-2022, що проходить у Португалії.

Підопічні Олександра Косенка з чоловічої команди в першому турі розгромили Словаччину – 4:1.

У паралельному матчі групи Бразилія розгромила Оман 9:0. Саме із бразильцями українці зіграють у другому турі. Матч відбудеться вже сьогодні.

У свою чергу, жіноча студентська збірна України в першому матчі, який проходив у Бразі, перемогла Німеччину — 3:2.

Сьогодні підопічних Олега Шайтанова очікує зустріч також зі збірною Бразилії.

Зазначимо, мундіаль триватиме до 24 липня.