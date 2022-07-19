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Капітан збірної України з волейболу у співдружності з фанами та командою "Перуджа" відправив в Україну 7 фур гумдопомоги

Олег Плотницький наголосив на ролі волонтерів.

Капітан збірної України з волейболу у співдружності з фанами та командою "Перуджа" відправив в Україну 7 фур гумдопомоги
Олег Плотницький
Фото: Facebook

Капітан збірної України з волейболу та гравець "Перуджі" Олег Плотницький розповів, як із командою та вболівальниками організували відправку гуманітарного вантажу до України.

"Так, це було з командою "Перуджа" та нашими фанатами. Вони теж дуже добре підключилися, досить багато допомагали та допомагають.

У Перуджі є церква, туди приносили речі, їжу. Все, що можна, чим можна допомогти. І відправляли це вантажівкою до України", – цитує Проценко sport.ua.

"Я знаю, що вже 7 фур відправили, і далі все це триває. Так само і команда допомагала, у всіх є діти, всі розуміли, що, може, не було якогось одягу ще чогось. Усі віддавали.

Чесно кажучи, дякую тим волонтерам, які щодня допомагають, то це ще дуже енергетично важка робота. Реально дуже важко. Волонтерів точно не можна забувати", - зазначив капітан збірної.

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