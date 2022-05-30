Українці непереможні в групі В.

Чоловіча збірна України з волейболу вдруге переграла національну команду Іспанії в рамках Золотої Євроліги-2022.

На відміну від першого поєдинку (3:1) цього разу перемога була "сухою" – 3:0 (25:21, 25:19, 25:15).

Найкращим бомбардиром матчу став капітан збірної України Олег Плотницький, який заробив 16 очок – 2 ейси, 3 блоки та 11 пунктів в атаці.

Матчу Україна - Іспанія.

Українці завоювали четверту поспіль перемогу в груповому етапі турніру.

Нагадаємо, до цього "синьо-жовті" двічі переграли хорватів з однаковим рахунком - 3:1.

Для дострокового виходу у Фінал чотирьох українцям достатньо заробити хоча б один бал у матчах з Данією, які відбудуться 3 та 4 червня.