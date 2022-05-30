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Дві українки стали віцечемпіонками Європи з важкої атлетики

Каміла Конотоп не змогла захистити титул чемпіонки.

Дві українки стали віцечемпіонками Європи з важкої атлетики
Каміла Конотоп
Фото: uwf.net.ua

Українка Каміла Конотоп здобула срібну медаль на чемпіонаті Європи-2022 з важкої атлетики, що проходить у столиці Албанії Тирані.

У ваговій категорії до 55 кг у ривку 21-річна харків'янка із результатом 94 кг взяла мале "срібло". У поштовху вона підняла 113 кг і здобула мале "золото".

За сумою двоборства українка програла лише 1 кг представниці Албанії Евагеліа Велі, і таким чином чемпіонка Європи-2021 не змогла захистити свій титул.

Інша українська спортсменка Світлана Самуляк із результатом 198 кг посіла четверте підсумкове місце.

Ще одна українка Ангеліна Ломачинська, яка виступала у категорії до 49 кг, також стала віцечемпіонкою Європи.

Українка стала найкращою у першому виді змагань – ривку, її результат – 80 кг.

Ангеліна Ломачинська
Фото: instagram.com/uwf.com.ua
Ангеліна Ломачинська

У поштовху 25-річна Ангеліна стала третьою із результатом 87 кг.

Таким чином, за підсумками двох видів Ломачинська поступилася 4 кг італійці Джулії Імперіо та стала срібним призером.

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