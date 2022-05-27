Українці тріумфували на чемпіонаті світу з пауерліфтингу

В Алмати (Казахстан) пройшов чемпіонат світу з пауерліфтингу, на якому дуже успішно виступила збірна України.

Три золоті медалі, одну срібну та одну бронзову завоювали наші атлети, повідомляє пресслужба Національна федерація пауерліфтингу України (IPF).

Так, заслужений майстер спорту Іван Чупринко завоював "золото" в жимі лежачи серед чоловіків відкритої вікової групи.

У ваговій категорії до 74 кг уродженець Вінниці підняв 292,5 кг, отримавши звання абсолютного чемпіона світу.

Серед ветеранів другої вікової групи у ваговій категорії до 66 кг золотою медаллю був нагороджений харків’янин Олександр Чернишов.

Серед жінок відкритої вікової групи у категорії до 52 кг уже вдруге чемпіонкою світу стала представниця міста Луцьк Оксана Ведмідь. Результат спортсменки 135 кг.

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До останнього підходу точилась цікава боротьба за золоту медаль у категорії до 47 кг. У результаті друге місце посіла ще одна представниця Луцька Оксана Мотрунчик з результатом 100 кг, відставши від лідерки лише на 2,5 кг.

Бронзовою нагородою відзначилась Альона Борщевська з Дружківки. У ваговій категорії до 84 кг спортсменка взяла штангу вагою 112,5 кг.