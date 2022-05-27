Людмила Кіченок на "Ролан Гаррос" вийшла в міксті в 1/8 фіналу

Українська тенісистка Людмила Кіченок у тандемі з бразильцем Рафаелем Матосом у стартовому матчі парного змішаного розряду Відкритого чемпіонату Франції з тенісу обіграла сьомий сіяний тандем Бернард Пер (США)/Мате Павич (Хорватія) - 0:6, 6:1, 10-4.

За право вийти до чвертьфіналу турніру українсько-бразильський дует посперечається з австралійським тандемом Саманта Стосур/Меттью Ебден.

Матч відбудеться в неділю, 28 травня.