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Одиночний розряд "Ролан Гарросу" залишила остання українка

Зачохлила ракетку Ангеліна Калініна.

Одиночний розряд "Ролан Гарросу" залишила остання українка
Фото: EPA/UPG

Ангеліна Калініна (№36 WTA) – єдина українка, яка після першого туру була представлена на "Ролан Гаррос-2022" в одиночному розряді, – завершила виступ після другого раунду.

У поєдинку з американкою Джесікою Пегулою (№11 WTA) вона нічого не змогла вдіяти в першому сеті - 1:6.

На волосині Ангеліна висіла і в другій партії – програючи на подачі суперниці 2:5, Калініна відіграла три матчболи і таки витягла другий сет – 7:5.

Гра в наздоганяння продовжилася і у вирішальній партії. Чого тільки вартий розіграш п'ятого гейму, що тривав 14 хвилин.

Проте за рахунку 4:4 українка програла поспіль два розіграші, а з ними сет і матч – 4:6.

Матч тривав 2 години і 26 хвилин.

Це була третя очна зустріч суперниць, і українка поки що не перемагала.

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