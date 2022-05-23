Дебютні матчі українських тенісисток на Roland Garros-2022 виявилися невдалими

Україна першого ж дня втратила двох із чотирьох спортсменок.

В основній сітці Відкритого чемпіонату Франції з тенісу відбулися перші матчі за участю українок.

Першою на корти Roland Garros вийшла Леся Цуренко (№117 WTA). Суперницею 32-річної киянки була перша ракетка світу Іґе Свьонтек.

Леся не змогла нав'язати боротьбу польській тенісистці, взявши в поєдинку лише 2 гейми, причому в другому сеті отримавши образливий "бублик" – 2:6, 0:6.

Для польки ця перемога стала 29-ю поспіль.

Нагадаємо, що Цуренко вийшла в основну сітку "Ролан Гаррос", подолавши три раунди кваліфікації.

Не змогла подолати перший раунд основної сітки й Даяна Ястремська (№ 82 WTA), яка також у двох сетах з однаковим рахунком - 3:6 поступилася американці Елісон Риск (№ 43 WTA). Примітно, що кожна партія тривала 38 хвилин.

Це була друга очна зустріч тенісисток, рахунок став 2-0.

У наступному раунді Свєнтек зіграє з Риск.

Додамо, що в основній сітці Відкритого чемпіонату Франції також зіграють Ангеліна Калініна та Марта Костюк.