Стало відомо, у якому форматі може пройти наступний сезон УПЛ

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко розповів про можливі варіанти проведення чемпіонату України.

"Є 5-6 варіантів розвитку нашого футболу, ми будемо їх опрацьовувати під час зборів. Після єдиного рішення всіх клубів вийдемо на варіант, що об'єднує всіх", - розповів функціонер в інтерв'ю "Футбол NEWS".

При цьому Павелко припустив, що наступний чемпіонат може пройти у скороченому форматі.

"Є варіант провести чемпіонат у скороченому вигляді навесні наступного року, умовно – відіграти за три місяці. Або дочекатися нагоди в окремих регіонах проводити футбольні змагання", - конкретизував він.

Крім того, Павелко згадав про юнацькі змагання.

"У нас є окремо питання ПФЛ, U-19, ДЮФЛ, обласних змагань. Це дуже важливі речі, але я впевнений, що у футбольних керівників, перш за все, голова зайнята війною та допомогою нашій армії", - зауважив президент УАФ.

Нагадаємо, поточний сезон УПЛ було завершено достроково без визначення призерів.