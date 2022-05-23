Рішення WTA, ATP та ITF позбавити Вімблдон рейтингових очок викликало обурення серед українських тенісистів

Провідні тенісні організації – WTA, ATP та ITF позбавили турнір "Великого шолома" Вімблдон рейтингових очок за відмову від допуску на змагання тенісистів із Росії та Білорусі.

На це рішення жорстко відреагували українські тенісисти.

"Дякую WTA та ATP за те, що сьогодні ви – хедлайнери російської підтримки та новин", - написала у своєму Twitter третя ракетка України Марта Костюк (№58 WTA).

Своє розчарування висловив і Сергій Стаховський.

"Сказати, що я розчарований в ATP, було б применшенням... Ніколи б не подумав, що хтось може стати на бік загарбників. Але мені здається, що навіть моїм товаришам по грі шкода загарбників та колабораціоністів із Росії та Білорусі.

Гравці, які за 85 днів так і не змогли виступити із чітким повідомленням про засудження вторгнення до України. Це ганебний день для тенісу", - написав Стаховський у своєму Twitter-акаунті.

Скандальне рішення ATP позбавити Вімблдон-2022 рейтингових очок прокоментував і колишній тенісист Олександр Долгополов.

"Молодці, ATP і WTA, ви ощасливили пропагандиста Росії №1 (відсилання до Володимира Соловйова, – прим. LB.ua), забравши бали у Вімблдона. Напевно, ця новина облетить решту російської пропаганди.

Дуже погане рішення. Неможливо всидіти на двох стільцях.

Тільки пам'ятайте, що зараз турніри можуть відбуватися, бо Україна не дозволила Росії розпочати війну в решті Європи.

Навіть не засуджувати російських гравців це ганьба для тенісу. Я впевнений, що ви були б такими ж розумними, як і ваші коментарі, якби вам довелося сидіти в бомбосховищах", – написав Долгополов у своєму Twitter.