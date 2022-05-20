Джошуа зробив різку заяву про реванш з Усиком

Ексчемпіон світу Ентоні Джошуа сповнений бажання повернути всі втрачені в бою з українцем Олександром Усиком чемпіонські пояси WBA, IBF, WBO та IBO в надважкій вазі.

Напередодні офіційного оголошення дати та місця проведення реваншу британець поділився думками про майбутню зустріч.

За словами Ентоні, він уперше в кар'єрі готує план поєдинку та налаштовується на перемогу.

"Я можу сказати, що вперше в моїй кар'єрі ми розробляємо конкретний план на бій для одного бійця. В основному я досягав успіху без елементарних навичок, але, як виявилося, цього було недостатньо.

Тому тепер ми під час підготовки суворо дотримуватимемося нашого плану. Подивимося, що з цього вийде. Я планую повернутися до витоків і прибрати цього хлопця”, - цитує Джошуа Boxing News 24.

Нагадаємо, що в першому бою у вересні минулого року Усик переміг Джошуа одностайним рішенням суддів, завоювавши чемпіонські пояси.