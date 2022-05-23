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ФІБА усунула збірну Росії від Євробаскету-2022

І баскетбольної Ліги чемпіонів.

ФІБА усунула збірну Росії від Євробаскету-2022
Фото: FIBA

Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) усунула збірну Росії від участі в чемпіонаті Європи-2022, повідомляє пресслужба федерації.

Уточнюється, що російську команду на турнірі замінить збірна Чорногорії. Цей вибір ґрунтується на тому, що в чорногорської команди найкращий показник щодо співвідношення перемог та поразок.

Крім того, санкції стосуються і клубних змагань: чоловічих Ліги чемпіонів і Кубку Європи-FIBA, а також жіночих Євроліги та Єврокубку.

Зазначимо, чемпіонат Європи пройде в Німеччині, Грузії, Італії та Чехії з 1 по 18 вересня. Фінальний раунд відбудеться в Берліні.

Нагадаємо, збірна України виступить на турнірі. Наша команда потрапила до групи C, де зіграє проти Італії, Греції, Естонії, Хорватії та Великої Британії. Наступного етапу вийдуть чотири збірні.

Раніше повідомлялося, що ФІБА виключила збірні Росії та Білорусі зі своїх змагань.

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