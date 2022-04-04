Збірна Італії з баскетболу відмовилася грати відбірковий матч чемпіонату Європи проти Росії

З італійцями солідарні нідерландці та ісландці.

Федерація баскетболу Італії заявила, що національна збірна не вийде на майданчик у матчі проти Росії в рамках кваліфікації чемпіонату світу 2023 року.

Зустріч групи Н мала відбутися 1 липня в Італії.

Крім того, президент Федерації баскетболу Джанні Петруччі висловив невдоволення рішенням ФІБА не усувати Росію від змагань.

"Позиція ФІБА не тільки неправильна, а й не має виправдання.

Спорт не може ігнорувати те, що відбувається у світі. Я хотів би, щоб вони пояснили мені, що може змінитись до травня.

Що стоїть за цим рішенням? Багато федерацій, починаючи з ФІФА, прийняли рекомендацію МОК виключити Росію з міжнародних змагань.

Ви розумієте, які організаційні труднощі існують сьогодні у підготовці до гри з Росією? Я готовий на будь-які дії, навіть крайні", – цитує Петруччі Virgilio.it.

Зазначимо, що 1 березня Міжнародна федерація баскетболу ухвалила рішення тимчасово усунути збірну Росії від участі у змаганнях.

Санкція діятиме лише до середини травня. Подальша доля збірної Росії вирішиться на додатковій нараді Федерації, яку заплановано на 6 травня.