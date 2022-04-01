Щоб допомогти українським дітям, "Рома" продала з аукціону "бойові" футболки із символікою України

Римська "Рома" провела аукціон на підтримку дітей-біженців з України, повідомляє пресслужба "вовків".
Було виставлено лімітовану колекцію футболок із символікою України, в яких римляни провели матч 28-го туру Серії А проти "Аталанти" (1:0).
Футболісти залишили на них автографи, а клуб виставив футболки як лоти.
Найдорожчим лотом виявилася футболка капітана команди Лоренцо Пеллегріні, яку придбали за 5 500 євро.
Додамо, що футболка колишнього гравця "Шахтаря" Генріха Мхітаряна "пішла" за 1 100 євро.
Сумарно "Рома" виручила з цього аукціону 22 770 євро.
Нагадаємо, "Рома" і "Лаціо" виступили на підтримку України перед столичним дербі.