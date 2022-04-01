Начальник розвідки однієї з дивізій армії агресора написав рапорт на звільнення через величезні втрати окупантів
Начальник розвідки однієї з дивізій армії агресора написав рапорт на звільнення через величезні втрати окупантів
У Маріуполі військові непритомніють від голоду і п'ють воду з батарей, - командир "Азову"
У Маріуполі військові непритомніють від голоду і п'ють воду з батарей, - командир "Азову"
Зафіксовано відвід 700 одиниць ворожої техніки від Києва, але сили окупантів ще залишаються немаленькі, - ЗСУ
Зафіксовано відвід 700 одиниць ворожої техніки від Києва, але сили окупантів ще залишаються немаленькі, - ЗСУ
Президент позбавив звань генералів двох зрадників із Служби безпеки
Президент позбавив звань генералів двох зрадників із Служби безпеки
Командування Десантних військ показало, як боєць 81-ї бригади знищує ворожі літаки
Командування Десантних військ показало, як боєць 81-ї бригади знищує ворожі літаки
Бригада імені князя Романа знищила транспортно-заряджальну машину з комплексу ТОС "Солнцепек"
Бригада імені князя Романа знищила транспортно-заряджальну машину з комплексу ТОС "Солнцепек"
Мер Тростянця Юрій Бова: «Кожного дня ми знаходимо тіла убитих або закатованих»
Мер Тростянця Юрій Бова: «Кожного дня ми знаходимо тіла убитих або закатованих»
У МВС назвали причини часткового “відводу” військ РФ із території Чорнобильської АЕС
У МВС назвали причини часткового “відводу” військ РФ із території Чорнобильської АЕС
ГоловнаСпорт

Щоб допомогти українським дітям, "Рома" продала з аукціону "бойові" футболки із символікою України

Найдорожчий лот пішов за 5,5 тисяч євро.

Римська "Рома" провела аукціон на підтримку дітей-біженців з України, повідомляє пресслужба "вовків".

Було виставлено лімітовану колекцію футболок із символікою України, в яких римляни провели матч 28-го туру Серії А проти "Аталанти" (1:0).

Ніколо Дзаньоло (€2 460)
Фото: EPA/UPG
Ніколо Дзаньоло (€2 460)

Футболісти залишили на них автографи, а клуб виставив футболки як лоти.

Найдорожчим лотом виявилася футболка капітана команди Лоренцо Пеллегріні, яку придбали за 5 500 євро.

Додамо, що футболка колишнього гравця "Шахтаря" Генріха Мхітаряна "пішла" за 1 100 євро.

Сумарно "Рома" виручила з цього аукціону 22 770 євро.

Нагадаємо, "Рома" і "Лаціо" виступили на підтримку України перед столичним дербі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також