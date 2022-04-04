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Футболісти "Динамо" розпочали тренувальний процес у Румунії

Чемпіони країни мають зіграти низку благодійних матчів.

Фото: "Динамо"

Гравці київського "Динамо" прибули в Румунію, де готуватимуться до благодійних матчів, повідомляє пресслужба чемпіонів України.

Зазначається, що на дорогу підопічним Мірчі Луческу знадобилося трохи більше ніж 18 годин. Додамо, що у складі команди 11 українців.

Фото: "Динамо"

Перед початком занять тренерський штаб висловив свої співчуття у зв'язку з війною в Україні, але попросив сконцентруватися на роботі в рамках підготовки до низки благодійних товариських матчів.

Уже відомий перший суперник "динамівців" у цьому турне: 6 квітня підопічні Луческу зіграють проти "Стяуа".

Фото: "Динамо"

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