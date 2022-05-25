Тенісисти мають підтримати українців, - Костюк обурила реакція Джоковича та Надаля на позбавлення Вімблдону рейтингових очок

Українська тенісистка Марта Костюк (№58 WTA) висловилася з приводу рішення ATP та WTA позбавити Вімблдон рейтингових очок, а також зізналася, що була шокована висловлюваннями лідера світового рейтингу Новака Джоковича та експершої ракетки світу Рафаеля Надаля щодо цієї ситуації.

19-річна киянка вважає, що тенісисти мають об'єднатися та підтримати українців.

"Близько 80-85% гравців не мають жодного стосунку до рішення WTA щодо Вімблдону. Це дійсно безглуздо, повірити не можу, що WTA прийняла це рішення. Ніхто не зв'язувався зі мною, не цікавився моєю думкою. Ніби не існує українських гравців.

Я намагаюся максимально привертати увагу до війни в Україні, але більшу частину часу ти почуваєшся безпорадною. Мені лише 19 років, що я можу сказати? Це дуже тяжко", - цитує Костюк Reuters.

"Хочу, щоб нас підтримали колеги, зрозуміли всю ситуацію і виступили з деяких питань. Але ви тільки подивіться, що сказали Надаль і Джокович? Як ми можемо отримати підтримку від туру, якщо найкращі гравці кажуть таке?

Азаренко (білоруська тенісистка. - LB.ua) взагалі в Раді гравців, приймає рішення щодо Вімблдону, в якому їй заборонено виступати. І вона каже, що вона не має особистого інтересу. Навіть те, що вона бере участь у цьому процесі, вже безглуздо", - зазначила українка.

Раніше Надаль заявив, що він поважає позицію Вімблдону, але розуміє реакцію ATP.

Додамо, що напередодні Костюк програла на старті "Ролан Гаррос".