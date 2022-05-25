УЄФА офіційно представив м'яч, яким 28 травня на арені "Стад де Франс" у Парижі у фіналі Ліги чемпіонів 2021/22 зіграють англійський "Ліверпуль" і мадридський "Реал".
Дизайн м'яча виконано в біло-сріблястій колірній гамі.
На ньому двома мовами написано слово "мир" (peace).
Спеціальний м'яч для фіналу ЛЧ розробила компанія "Adidas". Після фіналу м'яч виставлять на благодійний аукціон, а отримані кошти будуть направлені до фонду допомоги біженцям.
THE CHAAAAAAAAAMPIONS🫶🎶— adidas Football (@adidasfootball) May 24, 2022
We proudly present the official match ball for the final of the UEFA @ChampionsLeague. pic.twitter.com/3lMQOwM5Q2
Which #UCLfinal ball is your favourite?#UCL x @adidasfootball pic.twitter.com/IgAJCO95Eh— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 24, 2022