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УЄФА не пройшов повз дня народження "Шахтаря"

"Гірники" сьогодні святкують своє 86-річчя.

УЄФА не пройшов повз дня народження "Шахтаря"
Фото: ФК "Шахтар"

Сьогодні 13-разовий чемпіон України донецький "Шахтар" святкує своє 86-річчя.

УЄФА відзначив цю подію та привітав "гірників" у своїх соціальних мережах, опублікувавши найкращі пам'ятні голи клубу в історії єврокубків.

У відеопідбірці голів відзначені точні удари Даріо Срни, Брандао, Жадсона, Фернандіньо, Алекса Тейшейри, Генріха Мхітаряна та інших.

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