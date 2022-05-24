"Гірники" сьогодні святкують своє 86-річчя.

Сьогодні 13-разовий чемпіон України донецький "Шахтар" святкує своє 86-річчя.

УЄФА відзначив цю подію та привітав "гірників" у своїх соціальних мережах, опублікувавши найкращі пам'ятні голи клубу в історії єврокубків.

У відеопідбірці голів відзначені точні удари Даріо Срни, Брандао, Жадсона, Фернандіньо, Алекса Тейшейри, Генріха Мхітаряна та інших.