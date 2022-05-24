Сьогодні 13-разовий чемпіон України донецький "Шахтар" святкує своє 86-річчя.
УЄФА відзначив цю подію та привітав "гірників" у своїх соціальних мережах, опублікувавши найкращі пам'ятні голи клубу в історії єврокубків.
У відеопідбірці голів відзначені точні удари Даріо Срни, Брандао, Жадсона, Фернандіньо, Алекса Тейшейри, Генріха Мхітаряна та інших.
📅 24 мая 1936 года свой первый матч провел @FCShakhtar ✔️— УЕФА (@UEFAcom_ru) May 24, 2022
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👀 Три минуты голов "Шахтера" в еврокубках ⚽️👇#ЛигаЧемпионов | #ЛигаЕвропы pic.twitter.com/M8mWwl0MSu