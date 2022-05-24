Про дискваліфікацію росіян на весь олімпійський цикл заявила Олена Костевич

Олімпійська чемпіонка Афін-2004 і дворазова чемпіонка світу в кульовій стрільбі Олена Костевич прокоментувала безстрокове усунення російських спортсменів від міжнародних змагань.

"Для мене питання, наскільки ця дискваліфікація має бути тривалою. Тобто до того, як закінчиться війна, чи на весь олімпійський цикл? Я за те, щоби на весь олімпійський цикл", - цитує Костевич sport.ua.

"Було порушено олімпійське перемир'я. Я вважаю, що російські спортсмени мають бути дискваліфіковані на олімпійський цикл, включаючи Париж-2024. А далі за ситуацією.

Але точно цього олімпійського циклу їх не можна допускати", - переконана українська олімпійська чемпіонка.