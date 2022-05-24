Сьогодні донецькому "Шахтарю" виповнилося 86 років

Фото: ФК "Шахтар"

24 травня 86 років виповнилося 13-разовому чемпіону України донецькому "Шахтарю".

Зазначимо, що до липня 1946 року команда називалася "Стахановець".

За час свого існування "Шахтар" вигравав Кубок УЄФА у 2009 році, ставши його останнім володарем.

Крім титулів чемпіона країни (2002, 2005, 2006, 2008, 2010-2014, 2017-2020) на рахунку "Шахтаря" стільки ж перемог у Кубку України (1995, 1997, 2001, 2002, 2004, 2008, 2011-2013, 2016-2019) і дев'ять у Суперкубку (2005, 2008, 2010, 2012-2015, 2017, 2021).

"Шахтар" також є 4-разовим володарем Кубка СРСР (1961, 1962, 1980, 1983).

У сезоні-2021/22 чемпіонат України завершився достроково без визначення чемпіона. При цьому, "Шахтар" йшов на першому місці і тому в наступному сезоні Ліги чемпіонів зіграє на стадії групового етапу.

Нагадаємо, 13 травня своє 95-річчя відзначило "Динамо".