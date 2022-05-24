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Тайсон Ф'юрі офіційно вирішив почекати із завершенням кар'єри до реваншу Усик – Джошуа

Від цього поєдинку залежатиме подальша кар'єра британця.

Тайсон Ф'юрі офіційно вирішив почекати із завершенням кар'єри до реваншу Усик – Джошуа
Фото: boxing.com

Со-промоутер чемпіона світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) Боб Арум розповів, коли його підопічний може офіційно завершити кар'єру

"Ф'юрі почекає до бою Джошуа з Усиком, а потім він вирішить, чи захоче продовжувати кар'єру. Крім бою з переможцем реваншу Джошуа – Усик, його більше нічого не цікавить. Подивимося", - цитує Арума boxing247.com.

Додамо, що Джошуа змінив свого тренера, сподіваючись, що він зможе змінити ситуацію в матчі-реванші.

Нагадаємо, у вересні минулого року Усик скинув Джошуа з трону, перемігши його одностайним рішенням суддів у 12 раундах на очах у його власних уболівальників у Лондоні на арені "Тоттенгем Готспор".

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