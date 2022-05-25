Англійські легіонери прибули до табору збірної України

Ярмоленко, Зінченко і Миколенко прибули до Словенії.

Рівно тиждень залишився до матчу плей-оф відбору на Чемпіонат світу-2022 проти Шотландії.

Напередодні ввечері в розташування збірної України прибули гравці Англійської прем’єр-ліги - захисник "Евертона" Віталій Миколенко, вінгер Андрій Ярмоленко, який вже попрощався з "Вест Гемом", і хавбек чемпіонів Англії "Манчестера Сіті" Олександр Зінченко, повідомляє пресслужба УАФ.

У вечірньому тренуванні не зміг узяти участь представник "Евертона". Миколенко приїхав з клубу з забоєм гомілкостопу.

Однак очікується його повернення в загальну групу вже сьогодні. Решта гравців одразу розпочали заняття.

Фото: УАФ Віталій Миколенко і Микола Шапаренко

Тим часом пошкодження отримали півзахисник Микола Шапаренко та вінгер Михайло Мудрик. Гравці проходять курс лікування під наглядом лікарів.