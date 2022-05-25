У команді Усика пояснили, чому затягується підписання контракту на реванш з Джошуа

Через війну бій відбудеться на два з половиною місяці пізніше від запланованого часу.

Промоутер володаря титулів WBO, WBA, IBF та IBO в суперважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 KO) Олександр Красюк в інтерв’ю XSPORT у рамках програми "Разом до перемоги!" розказав, з чим пов’язане таке тривале очікування на анонс поєдинку українця з Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO).

"Насправді немає жодної такої причини, яку можна було б озвучити як ту, яка зараз узгоджується. Оскільки багато учасників долучені до того, щоб цей контракт став реальністю, оскільки це всесвітнього масштабу подія, є багато дрібних, але дуже важливих речей, які необхідно вивчити до кінця, необхідно включити їх до контракту.

Кожне слово, кожне формулювання має значення", - пояснив Красюк.

"Ніби ми і поспішаємо, але намагаємося без халатності поставитися. І щоб з моменту підписання контракту ми не займалися організаційною роботою, а безпосередньо працювали на спортивний результат поєдинку", - додав промоутер.