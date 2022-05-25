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АПЛ затвердила продаж "Челсі", частина грошей піде у фонд України

Консорціум Тодда Боелі виграв битву за "пенсіонерів".

АПЛ затвердила продаж "Челсі", частина грошей піде у фонд України
Тодд Боелі
Фото: EPA/UPG

Англійська прем'єр-ліга офіційно затвердила продаж "Челсі" консорціуму американського бізнесмена Тодда Боелі, повідомляє ВВС.

Вартість операції оцінюють у 4,25 млрд фунтів, включно з гарантіями майбутніх інвестицій у лондонський клуб. Частина грошей піде у фонд допомоги українцям, які постраждали від війни.

Зазначають, що рішення про завершення угоди має затвердити уряд Великобританії, який раніше запровадив санкції проти нинішнього власника клубу Романа Абрамовича, через що російський бізнесмен від продажу клубу нічого не отримає.

Боелі є співвласником американської бейсбольної франшизи "Лос-Анджелес Доджерс", а також акціонером баскетбольного клубу "Лос-Анджелес Лейкерс".

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