Жіноча команда "Гіберніана" зібрала гроші для України

Благодійна організація "Dnipro Kids Appeal" поповнить свій бюджет більш ніж на ₴295 тисяч.

Жіноча команда шотландського "Гіберніана" зібрала 8 110 фунтів (~295 тисяч гривень) для української благодійної організації "Dnipro Kids Appeal", повідомляє клубна пресслужба.

Збір коштів проходив ще в березні під час матчу з "Гартсом", на який футболістки "Hibernian Women" вийшли в символічних жовто-синіх футболках.

Футболки пізніше були продані на аукціоні. Також у клубі збирали онлайн-пожертвування.

Акцію провели на знак солідарності з Україною.

Фото: hibernianfc.co.uk Джоель Мюррей

"Ми сподіваємося, що ці гроші хоч якось допоможуть стабілізувати та підтримати дітей протягом усього їхнього перебування в Шотландії", - заявила капітан "Hibernian Women" Джоель Мюррей.