Австралія з новим прем’єром. Як зміниться зовнішня політика п’ятого континенту
Австралія з новим прем’єром. Як зміниться зовнішня політика п’ятого континенту
Білорусь знімає зі зберігання озброєння та військову техніку, - Генштаб
Білорусь знімає зі зберігання озброєння та військову техніку, - Генштаб
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Чехія передала Україні бойові гелікоптери Мі-24
Чехія передала Україні бойові гелікоптери Мі-24
Епіфаній проситиме Вселенського Патріарха позбавити Кирила (Гундяєва) престолу
Епіфаній проситиме Вселенського Патріарха позбавити Кирила (Гундяєва) престолу
90 днів великої війни. Чи навчили вони світ?
90 днів великої війни. Чи навчили вони світ?
Через війну в Україні Угорщина вводить з 25 травня надзвичайний стан
Через війну в Україні Угорщина вводить з 25 травня надзвичайний стан
Гаубиці Caesar вже на передовій, - Залужний
Гаубиці Caesar вже на передовій, - Залужний
ГоловнаСпорт

Жіноча команда "Гіберніана" зібрала гроші для України

Благодійна організація "Dnipro Kids Appeal" поповнить свій бюджет більш ніж на ₴295 тисяч.

Жіноча команда "Гіберніана" зібрала гроші для України
Фото: hibernianfc.co.uk

Жіноча команда шотландського "Гіберніана" зібрала 8 110 фунтів (~295 тисяч гривень) для української благодійної організації "Dnipro Kids Appeal", повідомляє клубна пресслужба.

Збір коштів проходив ще в березні під час матчу з "Гартсом", на який футболістки "Hibernian Women" вийшли в символічних жовто-синіх футболках.

Футболки пізніше були продані на аукціоні. Також у клубі збирали онлайн-пожертвування.

Акцію провели на знак солідарності з Україною.

Джоель Мюррей
Фото: hibernianfc.co.uk
Джоель Мюррей

"Ми сподіваємося, що ці гроші хоч якось допоможуть стабілізувати та підтримати дітей протягом усього їхнього перебування в Шотландії", - заявила капітан "Hibernian Women" Джоель Мюррей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також