Кіченок у парі з Остапенко вийшли у друге коло "Ролан Гаррос"

На тлі одиночних змагань у тандемі в українок справи кращі.

Українська тенісистка Людмила Кіченок разом з представницею Латвії Оленою Остапенко вийшли у другий раунд парного розряду "Ролан Гаррос".

Інтернаціональний дует, який на турнірі сіяний під 14-м номером, у першому колі обіграв французьку пару Еліксан Лешем'я/Армоні Тан – 6:4, 6:2.

У наступному раунді Кіченок та Остапенко зіграють проти китайського дуету Хань Сіньюнь/Чжу Лінь.

Зустріч відбудеться в п'ятницю, 27 травня.

Нагадаємо, єдиною представницею України на турнірі в одиночному розряді залишилася Ангеліна Калініна.