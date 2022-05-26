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Гол Миколенка у ворота "Лестера" визнаний найкращим забитим м'ячем "Евертона" в сезоні 2021/22

Українець розкішно розрядив свою гармату по "лисицях".

Гол Миколенка у ворота "Лестера" визнаний найкращим забитим м'ячем "Евертона" в сезоні 2021/22
Віталій Миколенко
Фото: grandoldteam.com

Віталій Миколенко виборов свою чергову індивідуальну нагороду в "Евертоні".

Гол українця у ворота "Лестера" в матчі 36-го туру Англійської прем'єр-ліги (2:1) був визнаний уболівальниками "ірисок" найкращим у сезоні 2021/22.

У самому дебюті матчу на "Кінг Пауер" Віталій із району радіусу штрафної площі впіймав м'яч зльоту і встромив його в нижній кут воріт "лисиць".

Цікаво, що цей гол став для Миколенка дебютним у футболці Евертона.

Нагадаємо, українець став найкращим гравцем "Евертона" у квітні за версією фанатів. Загалом у складі мерсисайдців Миколенко провів 16 матчів у всіх турнірах.

Додамо, що Миколенко виставив на благодійний аукціон свою футболку з автографами одноклубників з "Евертона".

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