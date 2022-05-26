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Фани збірної Шотландії збираються виконати гімн України в матчі відбору ЧС-2022

Шотландці мають намір висловити українцям солідарність.

Фани збірної Шотландії збираються виконати гімн України в матчі відбору ЧС-2022
Фото: СНС Групп

Менш ніж тиждень залишився до матчу плей-оф Чемпіонату світу-2022 між збірними Шотландії та України.

Напередодні зустрічі в Глазго стало відомо, що вболівальники "Тартанової армії" підтримають українців.

Фанати шотландської та української збірних мають намір спільно виконати на стадіоні "Гемпден Парк" гімн України. Це стало можливим завдяки ініціативі керівництва програми іноземних мов Duolingo.

Для цього компанія видасть фонетичні посібники спрощеної версії тексту як листівки. Крім того, текст гімну України буде розміщено в соціальних мережах програми, включаючи його переклад.

"Футбол об'єднує людей, особливо чемпіонат світу, але ми всі знаємо, що цей матч має ще більше значення. За ним спостерігатимуть у світі.‎

Ми хочемо, щоб усі вболівальники Шотландії та всі футбольні фанати виявили свою солідарність у пісні та показали, що вони єдині з Україною", - наводить слова менеджера Duolingо Воткінса SVT.TV.

Додамо, що переможець протистояння зіграє 5 червня у фіналі відбору зі збірною Уельсу.

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