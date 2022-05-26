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Керівництво "Шахтаря" обговорило з міністром молоді та спорту подальші варіанти благодійних акцій

Палкін та Срна зустрілися з Гутцайтом.

Керівництво "Шахтаря" обговорило з міністром молоді та спорту подальші варіанти благодійних акцій
Фото: ФК "Шахтар"

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін і директор з футболу Даріо Срна зустрілися з міністром молоді та спорту України Вадимом Гутцайтом, повідомляє клубна пресслужба.

На зустрічі обговорювалися підсумки благодійного туру Shakhtar Global Tour for Peace, під час якого вдалося зібрати значну частину коштів з 25,6 млн гривень, залучених клубом для підтримки України.

Також було розглянуто подальші можливі варіанти благодійної допомоги.

"Для нас дуже важливо, що наші топові клуби допомагають ділом Україні: проводять благодійні матчі, збирають кошти і надають підтримку Збройним силам. У такий час дуже важливо, щоб і держава підтримувала футбол, щоб клуби мали змогу грати та зберігали високий рівень, бо "Шахтар" має виступати в Лізі чемпіонів.

Також важливо, щоб у світі всі бачили і знали, що Україна була, є й буде. Через ці матчі "Шахтар" прославляє нашу країну й ще раз показує, що ми – країна переможців, що наш футбол дуже сильний і ми йтимемо вперед, до перемоги", - заявив Гутцайт.

Водночас Палкін подякував Міністерству молоді та спорту в особі Гутцайта, яке дозволило "гірникам" провести цей тур, і запевнив, що "Шахтар" хоче продовжувати цей шлях.

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