Главу Федерації лижних перегонів Росії "викинули" з ради Міжнародної федерації лижного спорту

У ході 53-го Конгресу Міжнародної федерації лижного спорту (FIS), що пройшов у Мілані, відбулися вибори президента й Ради FIS, повідомляє пресслужба організації.

Президент FIS Йохан Еліаш був єдиним кандидатом на пост президента FIS та був переобраний Конгресом FIS на другий термін.

Водночас глава Федерації лижних перегонів Росії Олена Вяльбе, яка є триразовою олімпійською чемпіонкою, до ради FIS переобрана не була.

Зазначається, що Вяльбе посіла останнє місце з 23 кандидатів, набравши лише 48 зі 115 голосів.

"То був результат голосування наших членів. Наша федерація базується на демократії, і її представники вирішили не переобирати Олену Вяльбе. Додати до цього нема чого", — прокоментував підсумки голосування Еліаш.

Додамо, що Вяльбе була зареєстрована кандидатом у раду FIS, незважаючи на те, що низка європейських лижних федерацій закликала не допускати її до виборів через ситуацію в Україні. Представники Фінляндії, Швеції та Польщі публічно виступили проти її висування.

З 2010 року Вяльбе очолює Федерацію лижних перегонів Росії, а з 2020 року – Асоціацію лижних видів спорту Росії.

До ради FIS Вяльбе увійшла у 2021 році, ставши при цьому першою жінкою в історії організації, обраною до ради за підсумками голосування делегатів.