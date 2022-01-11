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FIS підтвердив факт шахрайства з використання нелегітимних мастил на Кубку Скандинавії лижниками Норвегії та Швеції

Йдеться про використання мастильних матеріалів з так званим фтором С8.

FIS підтвердив факт шахрайства з використання нелегітимних мастил на Кубку Скандинавії лижниками Норвегії та Швеції
Фото: nrk.no

Рейс-директор Міжнародної федерації лижного спорту (FIS) П'єр Міньєре підтвердив факт використання нелегітимних мастил у Фалуні на Кубку Скандинавії спортсменами Швеції та Норвегії.

"Так, сьогодні вранці я отримав електронного листа від головного судді змагань. Це була доповідь про те, що сталося у Фалуні. Ситуація має бути обговорена на найвищому рівні", - цитує Міньєре норвезький ресурс NRK.

"У звіті було сказано, що чутки про використання заборонених мастил підтвердилися. Деякі спортсмени зізналися, що використовували продукти з фторвуглецем C8. Як і чому вони це зробили, звіт не розкриває", — зазначив спортивний функціонер.

Повідомляють, що йдеться про використання мастильних матеріалів з так званим фтором С8. Продукти з цим типом фтору заборонені для продажу та застосування в ЄС.

Їх також заборонено використовувати у лижних перегонах. За певних умов такі засоби можуть забезпечити конкурентну перевагу порівняно з продуктами на основі фторвуглецю з ланцюгом C6 або з мастилом, що не містить фтору.

Зазначимо, минулого вікенду спортсмени-олімпійці зі Швеції та Норвегії приїхали до Фалуна, щоб удосконалити форму перед лютневими Іграми-2022 у Пекіні.

Григорій МухінГригорій Мухін
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