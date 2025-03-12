Міністри оборони Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великобританії озвучили позицію щодо підтримки України

Близько 15 країн висловили зацікавленість в обговоренні нової архітектури безпеки для України.

Міністри оборони Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великобританії виступили на пресконференції після зустрічі в Парижі, присвяченій підтримці України, передає The Guardian.

Французький очільник Міноборони Себастьєн Лекорню заявив, що близько 15 країн висловили зацікавленість в обговоренні нової архітектури безпеки для України.

Його німецький колега Борис Пісторіус зазначив, що Європі потрібен значно більш єдиний підхід до закупівель військової техніки.

Пісторіус наголосив, що «у нас немає цього часу, це зайве і витратне заняття».

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш на своїй сторінці у Х підсумував, що представники 5 держав висловили рішучість «зробити все необхідне, щоб забезпечити безпеку нашим країнам, Європі та світу».

«Посилення основ безпеки — наш пріоритет і головна тема сьогоднішніх переговорів у Парижі з міністрами Групи 5, міністром оборони України та представниками НАТО і ЄС», - додав Косіняк-Камиш.

Він розповів, що сторони погодилися про необхідність: