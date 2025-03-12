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Міністри оборони Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великобританії озвучили позицію щодо підтримки України

Близько 15 країн висловили зацікавленість в обговоренні нової архітектури безпеки для України.

Міністри оборони Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великобританії озвучили позицію щодо підтримки України
Міністри оборони Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великобританії
Фото: Х/Władysław Kosiniak-Kamysz

Міністри оборони Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великобританії виступили на пресконференції після зустрічі в Парижі, присвяченій підтримці України, передає The Guardian.

Французький очільник Міноборони Себастьєн Лекорню заявив, що близько 15 країн висловили зацікавленість в обговоренні нової архітектури безпеки для України.

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Його німецький колега Борис Пісторіус зазначив, що Європі потрібен значно більш єдиний підхід до закупівель військової техніки.

Пісторіус наголосив, що «у нас немає цього часу, це зайве і витратне заняття».

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш на своїй сторінці у Х підсумував, що представники 5 держав висловили рішучість «зробити все необхідне, щоб забезпечити безпеку нашим країнам, Європі та світу». 

«Посилення основ безпеки — наш пріоритет і головна тема сьогоднішніх переговорів у Парижі з міністрами Групи 5, міністром оборони України та представниками НАТО і ЄС», - додав Косіняк-Камиш.

Він розповів, що сторони погодилися про необхідність:

  • збільшувати витрати на оборону;
  • будувати національні здатності до стримування та оборони;
  • зміцнювати трансатлантичні зв'язки;
  • посилювати співпрацю оборонних промисловостей;
  • підтримувати Україну.
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