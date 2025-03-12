Британія відкликала акредитацію російського дипломата і висловила протест послу РФ

Великобританія викликала російського посла та відкликала акредитацію російського дипломата у відповідь на дії РФ, передає Sky News.

Це сталося після того, як Москва вислала британського дипломата та його дружину. У відповідь Лондон відкликав акредитацію одного з російських дипломатів та його дружини, наголосивши, що Росія намагається змусити британське посольство в Москві закритися.

У заяві Міністерства закордонних справ Великої Британії йдеться про те, що країна не ухвалює такі рішення легковажно, проте "якщо Росія загострює ситуацію, ми відповімо відповідними заходами".

Лондон наголосив на важливості підтримки дипломатичних контактів з РФ на тлі загострення відносин через війну в Україні. Водночас британська сторона звинуватила Москву у провокуванні нової напруженості.

"Вкрай розчаровує, що це постійно ускладнюється через неспровоковані дії з боку Росії", – йдеться в заяві МЗС Великої Британії.

Лондон вважає інцидент вичерпаним і закликає Москву не здійснювати нових кроків, які можуть посилити конфлікт. "Будь-які подальші дії з боку Росії будуть розцінені як ескалація та отримають відповідну відповідь", – наголосила британська сторона.