Річард Нельсон, Дмитро Богомазов, Раду Поклітару: весняні прем’єри у столичних театрах
Річард Нельсон, Дмитро Богомазов, Раду Поклітару: весняні прем’єри у столичних театрах
Південна Корея пропонує Канаді придбати своє озброєння
Південна Корея пропонує Канаді придбати своє озброєння
Переговори з США: Київ готовий на 30-денне припинення вогню, Вашингтон негайно відновлює військову допомогу
Переговори з США: Київ готовий на 30-денне припинення вогню, Вашингтон негайно відновлює військову допомогу
Український військовий врятував пораненого хлопця у Венеції, надавши йому першу допомогу
Український військовий врятував пораненого хлопця у Венеції, надавши йому першу допомогу
У Джидді відбулися переговори делегацій України і США
У Джидді відбулися переговори делегацій України і США
Не опинитися в чиємусь меню
Не опинитися в чиємусь меню
У Москві заявили про масовану атаку українських дронів (оновлено)
У Москві заявили про масовану атаку українських дронів (оновлено)
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
ГоловнаСвіт

Британія відкликала акредитацію російського дипломата і висловила протест послу РФ

Британська сторона звинуватила Москву у провокуванні нової напруженості.

Британія відкликала акредитацію російського дипломата і висловила протест послу РФ
прапор РФ
Фото: rada.gov.ua

Великобританія викликала російського посла та відкликала акредитацію російського дипломата у відповідь на дії РФ, передає Sky News.

Це сталося після того, як Москва вислала британського дипломата та його дружину. У відповідь Лондон відкликав акредитацію одного з російських дипломатів та його дружини, наголосивши, що Росія намагається змусити британське посольство в Москві закритися.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

У заяві Міністерства закордонних справ Великої Британії йдеться про те, що країна не ухвалює такі рішення легковажно, проте "якщо Росія загострює ситуацію, ми відповімо відповідними заходами".

Лондон наголосив на важливості підтримки дипломатичних контактів з РФ на тлі загострення відносин через війну в Україні. Водночас британська сторона звинуватила Москву у провокуванні нової напруженості.

"Вкрай розчаровує, що це постійно ускладнюється через неспровоковані дії з боку Росії", – йдеться в заяві МЗС Великої Британії.

Лондон вважає інцидент вичерпаним і закликає Москву не здійснювати нових кроків, які можуть посилити конфлікт. "Будь-які подальші дії з боку Росії будуть розцінені як ескалація та отримають відповідну відповідь", – наголосила британська сторона.

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies