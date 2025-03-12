Reuters: лідер боснійських сербів Додік просить у Путіна допомоги після ордеру на арешт

Він хоче звернутися до Росії із проханням накласти вето на продовження європейської миротворчої місії в Боснії і Герцеговині.

Лідер сепаратистської Республіки Сербської Мілорад Додік звернувся до Росії з проханням про допомогу після того, як прокуратура Боснії і Герцеговини видала ордер на його арешт та його помічників.

Про це пише Reuters.

Сьогодні, 12 березня, прокуратура Боснії і Герцеговини видала наказ судовій поліції про затримання Додіка через підозру керівників Республіки Сербської у "посяганні на конституційний лад" Боснії і Герцеговини.

Під час пресконференції Додік продемонстрував журналістам ордер на його арешт і назвав справу проти нього "нікчемною". "Це політичне переслідування, і ми не збираємося в ньому брати участь", – заявив він.

Президент Республіки Сербської також зазначив, що має намір звернутися до Росії із проханням накласти вето на продовження європейської миротворчої місії в Боснії і Герцеговині, розгляд якої відбудеться в Раді Безпеки ООН у листопаді.

Додік виступає проти антиросійських санкцій через її вторгнення в Україну і є одним із небагатьох європейських політиків, який зустрічався з президентом РФ Володимиром Путіним після початку війни.

У січні 2023 року Додік нагородив Путіна медаллю у рамках святкування Дня Республіки Сербської, що викликало критику у ЄС. Посол України Василь Кирилич також розкритикував присудження нагороди Путіну.

Додік заявив, що Кирилич тепер "небажана особа" в Республіці Сербській. У МЗС України відповіли, що заява Додіка – безглузда спроба виправдати популістські рішення на користь Кремлю.

Республіка Сербська пропагує сепаратистські кроки щодо виходу з національних інституцій Боснії і Герцеговини. Раніше Додік казав, що війна в Україні змусила цей регіон "відкласти свої плани про вихід".