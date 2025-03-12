Двоє союзників Джорджеску оголосили про намір балотуватися на посаду президента Румунії

Після реєстрації в ЦВК один із них має зняти свою кандидатуру.

Лідери ультраправої партії “Альянс за єдність румунів” (AUR) Джордже Сіміон та популістської “Партії молоді” (POT) Анамарія Гавріле оголосили про намір балотуватися на посаду президента Румунії на виборах у травні.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Політики оголосили про своє рішення після зустрічі з Келіном Джорджеску, який вчора програв у Конституційному суді Румунії апеляцію на рішення Центральної виборчої комісії про зняття його кандидатури з виборів.

За словами Сіміона і Гавріле, після реєстрації в ЦВК один із них зніме свою кандидатуру. Сіміон закликав мобілізувати прихильників для збирання підписів за дві кандидатури.

“Часу дуже мало. Цього разу потрібно буде, щоб усі були залучені до збору підписів. Ми разом, іншого рішення немає”, – сказав політик.

Граничний термін подання заявок для участі у виборах – cубота, 15 березня. Претенденту потрібно назбирати щонайменше 200 тисяч підписів, щоб мати можливість подати свою кандидатуру до ЦВК.

Фото: EPA/UPG Лідер ультраправої партії “Альянс за єдність румунів” (AUR) Джордже Сіміон