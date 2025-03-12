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У США відреагували на контрзаходи ЄС щодо американського імпорту

Торговий представник Штатів Джеймісон Грір вважає, що Євросоюз своїми діями "карає" США.

Офіс торгового представника США заявив, що мита ЄС щодо американського імпорту повністю ігнорують імперативи національної безпеки Штатів і свідчать про те, що торгова й економічна політика Євросоюзу «не відповідають реальності», передає Reuters.

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Торговий представник США Джеймісон Грір зазначив, що протягом багатьох років Європейський Союз «виступав проти зусиль США щодо реіндустріалізації» і «відкидав спроби адміністрацій США, які змінювали одна одну, ефективно співпрацювати у вирішенні проблеми надлишкових світових виробничих потужностей у сталеливарній, алюмінієвій та інших галузях, застосовуючи надто незначні та запізнілі заходи».

«Якби ЄС діяв так само швидко для розв’язання проблеми надлишкових потужностей у світі, як він це робить для покарання Сполучених Штатів, ми, ймовірно, опинилися б у зовсім іншій ситуації сьогодні. Каральні дії ЄС повністю ігнорують імперативи національної безпеки Сполучених Штатів – а фактично й міжнародної безпеки – і є ще одним показником того, що торгова й економічна політика ЄС не відповідають реальності», - додав Грір.

  • Місяць тому президент США Дональд Трамп підписав указ про введення 25% мита на імпорт сталі, алюмінію та пов’язаних з ними продуктів, що вплинуло на експорт ЄС на суму приблизно 26 мільярдів євро. Євросоюз засудив цей крок, заявивши, що відповість без вагань у разі якщо США продовжать застосування нових мит.
  • Ситуація не покращилася, тому 12 березня Єврокомісія запровадила низку пропорційних контрзаходів щодо імпорту США в ЄС, спрямованих на різноманітні американські продукти, починаючи від човнів і закінчуючи бурбоном і мотоциклами Harley-Davidson.
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