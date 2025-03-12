У США відреагували на контрзаходи ЄС щодо американського імпорту

Офіс торгового представника США заявив, що мита ЄС щодо американського імпорту повністю ігнорують імперативи національної безпеки Штатів і свідчать про те, що торгова й економічна політика Євросоюзу «не відповідають реальності», передає Reuters.

Торговий представник США Джеймісон Грір зазначив, що протягом багатьох років Європейський Союз «виступав проти зусиль США щодо реіндустріалізації» і «відкидав спроби адміністрацій США, які змінювали одна одну, ефективно співпрацювати у вирішенні проблеми надлишкових світових виробничих потужностей у сталеливарній, алюмінієвій та інших галузях, застосовуючи надто незначні та запізнілі заходи».

«Якби ЄС діяв так само швидко для розв’язання проблеми надлишкових потужностей у світі, як він це робить для покарання Сполучених Штатів, ми, ймовірно, опинилися б у зовсім іншій ситуації сьогодні. Каральні дії ЄС повністю ігнорують імперативи національної безпеки Сполучених Штатів – а фактично й міжнародної безпеки – і є ще одним показником того, що торгова й економічна політика ЄС не відповідають реальності», - додав Грір.