Британія і Франція запевнили, що надаватимуть безперервну підтримку ЗСУ

Це питання обговорювали міністри оборони обох країн, а також начальники штабів.

Керівники штабів і міністерств оборони Франції та Великобританії на Паризькому форумі з питань оборони

Франція і Великобританія залишатимуться відданими справі забезпечення справедливого та тривалого миру в Україні та підтримці ЗСУ.

Про це заявив міністр французький оборони Себастьєн Лекорню за підсумками перемовин на Паризькому форумі з питань оборони та стратегії.

Як ідеться у дописі міністра в соцмережі Х, він і його британський колега Джон Гілі, а також начальники штабів ЗС обох держав обговорили питання гарантій безпеки для України.

«Першою з цих гарантій стане безперервна підтримка Збройних сил України, щоб забезпечити їхню спроможність захищати країну у довгостроковій перспективі», - наголосив Лекорню.