Британія і Франція запевнили, що надаватимуть безперервну підтримку ЗСУ

Франція і Великобританія залишатимуться відданими справі забезпечення справедливого та тривалого миру в Україні та підтримці ЗСУ.
Про це заявив міністр французький оборони Себастьєн Лекорню за підсумками перемовин на Паризькому форумі з питань оборони та стратегії.
Як ідеться у дописі міністра в соцмережі Х, він і його британський колега Джон Гілі, а також начальники штабів ЗС обох держав обговорили питання гарантій безпеки для України.
«Першою з цих гарантій стане безперервна підтримка Збройних сил України, щоб забезпечити їхню спроможність захищати країну у довгостроковій перспективі», - наголосив Лекорню.
- 11 березня стартував Паризький форум з питань оборони та стратегії, який триватиме до 13 березня.
- На ньому понад 30 командувачів армій зібралися разом, щоб обговорити те, що Європа та Захід можуть запропонувати на підтримку України в рамках мирної угоди з Росією.
- Глава французького Міноборони Лекорню підкреслив, що Франція “відмовиться від будь-якої демілітаризації української армії”, вважаючи це важливою частиною будь-якої майбутньої архітектури.
- Президент Франції Еммануель Макрон закликав союзників на форумі перейти до планування гарантій безпеки нашій державі.