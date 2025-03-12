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Британія і Франція запевнили, що надаватимуть безперервну підтримку ЗСУ

Це питання обговорювали міністри оборони обох країн, а також начальники штабів.

Британія і Франція запевнили, що надаватимуть безперервну підтримку ЗСУ
Керівники штабів і міністерств оборони Франції та Великобританії на Паризькому форумі з питань оборони
Фото: Х/Sébastien Lecornu

Франція і Великобританія залишатимуться відданими справі забезпечення справедливого та тривалого миру в Україні та підтримці ЗСУ.

Про це заявив міністр французький оборони Себастьєн Лекорню за підсумками перемовин на Паризькому форумі з питань оборони та стратегії.

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Як ідеться у дописі міністра в соцмережі Х, він і його британський колега Джон Гілі, а також начальники штабів ЗС обох держав обговорили питання гарантій безпеки для України.

«Першою з цих гарантій стане безперервна підтримка Збройних сил України, щоб забезпечити їхню спроможність захищати країну у довгостроковій перспективі», - наголосив Лекорню.

  • 11 березня стартував Паризький форум з питань оборони та стратегії, який триватиме до 13 березня.
  • На ньому понад 30 командувачів армій зібралися разом, щоб обговорити те, що Європа та Захід можуть запропонувати на підтримку України в рамках мирної угоди з Росією.
  • Глава французького Міноборони Лекорню підкреслив, що Франція “відмовиться від будь-якої демілітаризації української армії”, вважаючи це важливою частиною будь-якої майбутньої архітектури.
  • Президент Франції Еммануель Макрон закликав союзників на форумі перейти до планування гарантій безпеки нашій державі.
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