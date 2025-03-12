Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Південна Корея пропонує Канаді придбати своє озброєння
Південна Корея пропонує Канаді придбати своє озброєння
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Український військовий врятував пораненого хлопця у Венеції, надавши йому першу допомогу
Український військовий врятував пораненого хлопця у Венеції, надавши йому першу допомогу
Не опинитися в чиємусь меню
Не опинитися в чиємусь меню
Переговори з США: Київ готовий на 30-денне припинення вогню, Вашингтон негайно відновлює військову допомогу
Переговори з США: Київ готовий на 30-денне припинення вогню, Вашингтон негайно відновлює військову допомогу
У Джидді відбулися переговори делегацій України і США
У Джидді відбулися переговори делегацій України і США
У Москві заявили про масовану атаку українських дронів (оновлено)
У Москві заявили про масовану атаку українських дронів (оновлено)
Річард Нельсон, Дмитро Богомазов, Раду Поклітару: весняні прем’єри у столичних театрах
Річард Нельсон, Дмитро Богомазов, Раду Поклітару: весняні прем’єри у столичних театрах
ГоловнаСуспільствоВійна

Удар по Кривому Рогу: у лікарні залишаються восьмеро постраждалих

Упродовж дня ворог атакував Нікопольський район.

Удар по Кривому Рогу: у лікарні залишаються восьмеро постраждалих
обстріли Кривого Рогу
Фото: Сергій Лисак

Упродовж дня російська армія атакувала Нікопольський район Дніпропетровщини. Також відомо, що через ранковий обстріл Кривого Рогу у лікарні залишаються восьмеро людей.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У лікарні наразі залишаються восьмеро постраждалих внаслідок ранкового удару по Кривому Рогу. Стан трьох з них все ще важкий. Під амбулаторним наглядом – шестеро потерпілих", — каже він.

Також ворог бив по Нікопольщині, застосовуючи дрони-камікадзе і важку артилерію. Під обстрілами опинилися Нікополь та Марганецька громада. 

Через влучання ворожого БпЛА постраждала 64-річна жінка. Пошкоджена інфраструктура.

  • Сьогодні, 12 березня, зранку ворог здійснив подвійну ракетну атаку на Кривий Ріг. Є загибла і постраждалі, деякі у важкому стані. Під час ліквідації наслідків атаки росіяни завдали повторного удару по рятувальниках. 
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies