Удар по Кривому Рогу: у лікарні залишаються восьмеро постраждалих

Упродовж дня російська армія атакувала Нікопольський район Дніпропетровщини. Також відомо, що через ранковий обстріл Кривого Рогу у лікарні залишаються восьмеро людей.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У лікарні наразі залишаються восьмеро постраждалих внаслідок ранкового удару по Кривому Рогу. Стан трьох з них все ще важкий. Під амбулаторним наглядом – шестеро потерпілих", — каже він.

Також ворог бив по Нікопольщині, застосовуючи дрони-камікадзе і важку артилерію. Під обстрілами опинилися Нікополь та Марганецька громада.

Через влучання ворожого БпЛА постраждала 64-річна жінка. Пошкоджена інфраструктура.