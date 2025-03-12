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Сили оборони знищили російську пускову установку ЗРК С-400

Вартість ворожої ЗРК становить понад мільярд доларів.

Сили оборони знищили російську пускову установку ЗРК С-400
Пускові установки ЗРК С-400 армії РФ
Фото: mil.in.ua

Артилеристи 43-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила знищили російську пускову установку ЗРК С-400.

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.

“Ворожу пускову установку ЗРК С-400 в посадці помітили аеророзвідники, після чого дочекалися влучного моменту та навели побратимів на ціль вартістю понад мільярд доларів. Усе завершилося детонацією установки”, — ідеться у повідомленні.

  • Напередодні, на Торецькому напрямку українські військові розбили танкову колону з російським десантом.
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