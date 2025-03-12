Сили оборони знищили російську пускову установку ЗРК С-400

Артилеристи 43-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила знищили російську пускову установку ЗРК С-400.

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.

“Ворожу пускову установку ЗРК С-400 в посадці помітили аеророзвідники, після чого дочекалися влучного моменту та навели побратимів на ціль вартістю понад мільярд доларів. Усе завершилося детонацією установки”, — ідеться у повідомленні.