У лютому 2025 року РФ відвантажила на експорт у 2,4 рази менше зерна, ніж за лютий минулого року.Це найнижчий показник за останні 9 років.

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

"Кількість держав, охочих купити російські злакові, за рік знизилась із 42 до 18. Це пов'язано з тим, що російські аграрії, працюючи в умовах наростаючих економічних проблем, викликаних війною, не витримують конкуренції з якіснішою та дешевшою продукцією інших країн, зокрема європейських. Тому російські експортери зараз працюють собі у збиток", — зазначають у ЦПД.

У відомстві підкреслюють, що Росія, розкрадаючи українське зерно з 2022 року і намагаючись задобрити країни Глобального Півдня низькими цінами на зернові, тепер виявилась неспроможною продати його бодай комусь.